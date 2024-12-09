Gazzetta: “Kean ieri non è entrato con la solita voglia di spaccare il mondo”

Kean ha trovato due difensori sardi piuttosto decisi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è soffermata sull’ingresso in campo nel secondo tempo di Moise Kean: “Cambi nel secondo tempo il tecnico dei sardi ha osato inserendo la freccia Luvumbo. Palladino ha buttato dentro gli altri big: Colpani e Kean e poi pure

Gudmundsson compattandosi in un 4-4-2 con l'islandese accanto a Moise che, però, ieri non aveva lo spirito di chi vuol spaccare il mondo e ha trovato i due corazzieri sardi decisi a non concedergli un centimetro”.

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