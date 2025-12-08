Gazzetta: “Kean-Gud non ci sono particolari frizioni. A gennaio chi non rende lascerà la Fiorentina”

Ieri la squadra ha fatto il solito lavoro post partita. Allenamento per chi ha giocato poco o nulla. Scarico per chi è stato impegnato a lungo. Alla fine il tecnico Paolo Vanoli, che non ha portato finora scossoni a livello tecnico-tattico, ma ce la sta mettendo tutta per sostenere un gruppo molto provato e fragile psicologicamente, ha concesso una giornata di libertà per oggi. Le misure punitive ora non servono. I ragazzi si devono sbloccare provando a uscire da questa situazione.

Ma ieri Gudmundsson, uno dei calciatori più contestati, non si è trattenuto dal rispondere a un tifoso e ha risposto combinando un altro pasticcio. A chi gli diceva che non ha gli attributi ha replicato così: “Non ho mai rifiutato e non rifiuterò mai di calciare un rigore. Ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. leri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno”.

Vista così sembrerebbe la triste storia di uno spogliatoio allo sbando. Ma dal Viola Park emerge che, pur considerando un comprensibile stato di tensione, non ci sono particolari frizioni. Kean è deluso e voleva solo sbloccarsi tirando il rigore. Ma nessun problema con Mandragora e Ranieri. Gud ha esagerato. Tocca a Vanoli e Goretti ricompattare tutto anche in vista della Conference. Poi a gennaio è logico che più di un viola che non rende può lasciare il Viola Park. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.