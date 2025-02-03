Gazzetta: “Kean, che girata! Ma l’errore del Genoa è gravissimo. Ripresa mediocre della Fiorentina”

Dal punto di vista della mentalità, la prestazione c'è stata

Ieri la risposta del gruppo è stata buona dal punto di vista della mentalità e della predisposizione alla lotta. Però la ripresa è stata mediocre tecnicamente (la squadra non teneva più la palla e subiva la spinta del Genoa) e tatticamente (poca compattezza, scarsa copertura dell'ampiezza, troppo spazio tra le linee). Il successo, comunque, ha premiato il discreto inizio e la capacità di sfruttare le poche occasioni. Il Genoa ha confermato di essere ben organizzato. leri Vieira ha scelto una disposizione simile a quella viola: 4-2-3-1 in fase di possesso e poi due linee da quattro quando la palla è tra i piedi degli avversari. Il tecnico francese manda Thorsby a infastidire la prima costruzione dei rivali e chiede a Martin di supportare la manovra con le sue discese, Palladino (che a causa della squalifica siede in tribuna lasciando a Citterio il comando delle operazioni) cerca di sfruttare bene le transizioni ripartendo rapidamente.

A sbloccare la gara è una prodezza, accompagnata da un'ingenuità. Su una punizione dalla trequarti in posizione centrale, il Genoa piazza tutti i giocatori in linea creando più densità sul proprio settore destro, dove aspetta il pallone. Mandragora, invece, batte dritto per dritto e trova Kean solissimo, a tre metri dall'ultimo elemento della linea rossoblù (Masini). II centravanti azzurro è formidabile nella girata di esterno destro al volo che dimostra la capacità di sapere dov'è la porta. Però lasciare l'avversario più pericoloso da solo in una circostanza simile è un errore gravissimo che giustamente il Genoa paga. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-non-malata-ma-debilitata-servono-i-nuovi-volta-ora-a-palladino/287389/