Gazzetta, Italiano punta sul 4-3-3. Saponara verso il rilancio, può arrivare la sua conferma

L’acquisto di Nico Gonzalez, naturalmente, piace moltissimo a Italiano che punterà a livello tattico sul 4-3-3 o, in alternativa, sul 4-2-3-1. Moduli che si sposano a meraviglia con un gioiello come l’argentino. La novità potrebbe essere il rilancio di Saponara. la società viola era orientata a chiudere con un anno di anticipo il rapporto con il centrocampista. Ma Saponara è stato uno dei segreti dello Spezia della passata stagione. Utilizzato non solo da trequartista. Per lui ci potrebbe essere quindi un’inattesa conferma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

