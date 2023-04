Gazzetta: “Italiano-Fiorentina fino al 2025? Può arrivare l’aumento. Dirà la sua sul mercato estivo”

Oggi la Gazzetta dello Sport, l’edizione odierna a tratta il futuro della Fiorentina partendo da Vincenzo Italiano. Il club in estate si era portato avanti raddoppiandogli lo stipendio (circa 2 milioni) e facendogli firmare un contratto fino al 2024 con opzione a favore della società per il 2025. Non ci stupiremo se la faranno presto, magari proponendo un ulteriore “allungo”. In ogni caso, si ripartirà dal tecnico, che sarà inoltre chiamato in estate a dire la sua sul mercato.

