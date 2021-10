Gazzetta, Italiano ed il suo biennio di fantascienza: l’addio per molti dello Spezia un trauma

Vincenzo Italiano è uno abituato a guardare avanti. Migliorare quanto fatto il giorno precedente è in linea guida di comportamento, una mentalità da insegnare. Ma sfidare ciò che è stato non può lasciare indifferenti. Biennio da fantascienza con promozione prima e salvezza clamorosa poi. L’addio però è stato un trauma sopratutto per chi questa separazione non la voleva. Una frattura che non è sanabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

