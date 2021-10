Probabile formazione, Italiano ha ancora dei dubbi: ballottaggio Sottil-Callejon, in difesa Nastasic?

Secondo i maggior quotidiani sportivi in edicola Italiano ha ancora qualche dubbio sulla formazione da schierare oggi, in Fiorentina-Spezia. Per 9/11 le scelte sono chiare, Castrovilli dovrebbe partire ancora dal 1′, e Saponara dovrebbe esserci. In difesa occhio alla sorpresa Nastasic al posto di Quarta. In attacco ballottaggio Callejon-Sottil per una maglia da titolare.

LEGGI ANCHE, I CONVOCATI DI ITALIANO PER FIORENTINA-SPEZIA, KOKORIN ANCORA FUORI DALLA LISTA, NEMMENO IN PANCHINA