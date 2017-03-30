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Gazzetta: Italia, 10 anni di futuro garantiti con Chiesa-Berna

La Gazzetta oggi in edicola si sofferma sul ricambio generazionale in atto, nell'Italia di Ventura. In particolare, la rosea evidenzia come sugli esterni la nazionale sarà coperta per almeno i prossim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2017 10:23
Gazzetta: Italia, 10 anni di futuro garantiti con Chiesa-Berna - Firenze, stadio Artemio Franchi, 19.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 19.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Gazzetta oggi in edicola si sofferma sul ricambio generazionale in atto, nell'Italia di Ventura. In particolare, la rosea evidenzia come sugli esterni la nazionale sarà coperta per almeno i prossimi 10 anni, con la qualità di Chiesa e Bernardeschi, cui si aggiunge quella di Berardi e del promettente Orsolini.

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