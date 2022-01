Gazzetta, Isco è la nuova idea della Fiorentina: in estate se ne andrà dal Real a parametro 0

La Fiorentina sta provando a capire se ci sono le condizioni per portare a Firenze Isco, talento del Real Madrid finito in naftalina e totalmente fuori dal progetto del super club spagnolo. Le cose non vanno più a Madrid, e la forma senza giocare è lontana, ed il Real lo ha messo da tempo sul mercato: se non dovesse partire subito se ne andrà in estate a parametro zero. Le informazioni le ha prese anche la Fiorentina. Lo status del giocatore e l’età ancora dalla sua, fanno di Isco un giocatore appetito da altri top club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

