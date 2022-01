Piatek, oggi la seconda parte di visite e la firma, domani la presentazione. Prenderà la numero 19

Per Piatek le visite mediche sono state il primissimo step, sempre accompagnato dagli agenti e dai media del club. Oggi sono in agenda gli ultimi test fisici, prima della firma sul contratto e del conseguente deposito in Lega dell’accordo. L’annuncio arriverà a ruota, mentre il giorno della presentazione potrebbe essere domani, a poche ore dall’insolito fine settimana alle porte. Per questa nuova avventura italiana, con la terza maglia diversa, Piatek avrebbe scelto il numero 19, lo stesso vestito a San Siro col Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

