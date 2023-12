Gazzetta incalza: “È ora di sfatare il tabù trasferta per la Fiorentina: l’ultima vittoria risale all’8 ottobre” 

L’ultima volta che la Fiorentina ha vinto in trasferta in campionato era l’8 ottobre contro il Napoli. Oggi, 75 giorni dopo, Vincenzo Italiano spera di trasformare lo stadio di Monza in un altro “Maradona” per tornare a gioire e conquistare tre punti fuori casa. È il momento della stagione in cui l’allenatore chiede ai suoi giocatori di accelerare per trascorre un Natale in stile Champions. Ai viola finora è mancata soprattutto la continuità di risultati ed è proprio la caratteristica necessaria in questa fase, per mantenere il ritmo delle dirette concorrenti per i piazzamenti europei. Dopo il successo di Napoli, i viola hanno perso a Roma con la Lazio, a San Siro contro il Milan e infine pareggiato all’Olimpico con i giallorossi. Stasera tornare al successo è quasi un obbligo per tenere in alto le ambizioni e conservare, se non migliorare, quella classifica «spettacolare», come l’ha definita lo stesso tecnico dopo l’ultima vittoria (sofferta) sul Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.