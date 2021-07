Gazzetta, il Tottenham vuole Vlahovic ma la Fiorentina dice “no”. Con 60 milioni i viola vacilleranno?

Il Tottenham ha bussato alla porta della Fiorentina per Dusan Vlahovic. Da tempo si parlava di un pericolo inglese, ma adesso siamo entrati nel vivo. Il club londinese ha chiesto il centravanti serbo. E la valutazione supera i 40 milioni di euro: una cifra importante. Il presidente Commisso e i suoi più stretti collaboratori hanno gentilmente chiuso la porta. Vlahovic può andar via solo per una cifra dai 60 milioni in su. Dusan ha un contratto in scadenza nel 2023 e sinora non ha mai accettato l’idea di sedersi a un tavolo per rinnovare, nonostante le proposte allettanti del club. La Fiorentina fa conto su di lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “NASTASIC, LA FIORENTINA L’HA BLOCCATO: ARRIVERÀ PER 2-3 MILIONI, PRIMA LE CESSIONI”