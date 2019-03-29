Gazzetta, il Napoli incontra l'agente di Veretout. Trasferimento in azzurro imminente

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri si sarebbe registrata un’accelerata importante del Napoli per Veretout. Positivo l’incontro di ieri pomeriggio a Roma tra De Laur...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri si sarebbe registrata un’accelerata importante del Napoli per Veretout. Positivo l’incontro di ieri pomeriggio a Roma tra De Laurentiis, Giuntoli e l’agente del centrocampista Giuffredi. Il centrocampista francese vale almeno 25 milioni di euro dopo i solo 8 sborsati questa estate. Sempre secondo l'autorevole giornale, il centrocampista transalpino avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina e pertanto, i tempi di addio appaiono maturi.