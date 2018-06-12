Gazzetta, il Milan sarà probabilmente escluso e punterà tutto sul TAS
La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al prossimo futuro dei rossoneri: "Il Milan punta al Tas". L'Europa passerà dal tribunale di Losanna. Tra 7 giorni il giudizio UEFA a Nyon...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 09:55
La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al prossimo futuro dei rossoneri: "Il Milan punta al Tas". L'Europa passerà dal tribunale di Losanna. Tra 7 giorni il giudizio UEFA a Nyon con probabile esclusione dall'Europa League. Le cose però potrebbero cambiare nell'ultimo grado, dopo il ricorso milanista.