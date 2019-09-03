Gazzetta, il mercato della Fiorentina è da 6,5. Il grande colpo si chiama Federico Chiesa

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il voto del calciomercato viola è di 6,5. La viola scrivono, va inserita nella medio-borghesia. Il leader indiscusso è sicuramente Franck Ribery. Ora la...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il voto del calciomercato viola è di 6,5. La viola scrivono, va inserita nella medio-borghesia. Il leader indiscusso è sicuramente Franck Ribery. Ora la formazione è rinnovata, ci sono tanti volti nuovi. È stata però fatta la cosa più importante ovvero trattenere Federico Chiesa, è lui il garante del nuovo patto con il mondo viola.