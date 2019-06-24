Gazzetta, il grande colpo sarà in attacco, per Borja contratto a gettone. Ecco i moduli di Montella

Montella ha spiegato che adotterà due moduli: 4-3-3 e, in determinate situazioni, un 3-4-3 ag gressivo. Per il centrocampo l’idea è riproporre la formula del suo primo ciclo, con un regista (Pizarro),...

Montella ha spiegato che adotterà due moduli: 4-3-3 e, in determinate situazioni, un 3-4-3 ag gressivo. Per il centrocampo l’idea è riproporre la formula del suo primo ciclo, con un regista (Pizarro), un tattico (Borja Valero) e un cursore (Aquilani). Qualità e possesso. Borja Valero se tornerà lo farà con un contratto a gettone. Bennacer è il primo obiettivo, Benassi sarà confermato. Per il terzo elemento occhio all’azzurrino Locatelli che Montella ha valorizzato al Milan. Il nuovo centravanti invece sarà il fiore all’occhiello del primo mercato di Commisso. Di sicuro non sarà Balotelli.

La Gazzetta dello Sport