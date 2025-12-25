Gazzetta: “Idea Parisi per la Lazio se Nuno Tavares dovesse lasciare la capitale”

Il via libera è arrivato, la Lazio può tornare a fare mercato. Dopo il blocco totale estivo, quindi, ecco la piena apertura per la sessione invernale, uno scenario al quale fino a pochi giorni fa non erano in molti a credere. Ci sarà una mezza rivoluzione, con almeno 3-4 acquisti e altrettante partenze.

Sarri ha indicato come priorità assoluta l’innesto di una mezzala di qualità. Al tecnico piace Loftus-Cheek, ma è difficile strapparlo al Milan e ha inoltre un ingaggio troppo alto. Un po’ meno complicato, e ugualmente gradito al tecnico, l’acquisto di Samardzic dall’Atalanta. Il club bergamasco ha versato 20 milioni all’Udinese per averlo e, ovviamente, non accetterà proposte inferiori a questa cifra.

La Lazio proverà ad inserire nell’operazione Dele-Bashiru per abbassare il prezzo. E si potrebbe inoltre lavorare alla formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio in estate. In alternativa, c’è un altro giocatore dell’Atalanta nel mirino dei biancocelesti, Brescianini, acquistato un anno fa dal Frosinone per 12 milioni. In attacco restano calde le ipotesi Ioannidis e Keita, con Castellanos che potrebbe fare le valigie (c’è il Flamengo). Mentre in difesa, se parte Tavares (lo vuole l’Al-Ittihad) arriva uno tra Martin (Genoa) e Parisi (Fiorentina). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.