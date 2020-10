Gazzetta, Iachini all’esame Spezia: panchina non a rischio ma servono risultati

Giocando sui nomi dei due allenatori si potrebbe titolare così la sfida tra Spezia e Fiorentina: un esame di Italiano per Iachini. Un test estremamente delicato per il tecnico viola. La panchina non è a rischio ma è chiaro che Rocco Commisso si aspetta un salto di qualità a livello di risultati dalla squadra viola. E dall’allenatore che lui ha voluto confermare. La classifica piange. E la Fiorentina ha il 7° monte stipendi della Serie A quindi dovrebbe lottare per un posto in Europa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

