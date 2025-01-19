Gazzetta: “Gudmundsson o Beltran? Il dubbio persiste e Palladino riflette” 

La Fiorentina deve reagire dopo un periodo difficile

La Fiorentina di Raffaele Palladino è chiamata a reagire dopo un periodo difficile, con solo un punto raccolto nelle ultime cinque gare. La fiducia ribadita dal presidente Commisso rende ancora più cruciale la sfida contro il Torino, con circa 20.000 spettatori attesi al Franchi.

Restano dubbi sulle scelte di formazione: Gudmundsson, in settimana protagonista di buoni allenamenti, necessita di minutaggio, ma Beltran appare in forma migliore e a Monza ha inciso procurandosi e segnando un rigore.

Un altro ballottaggio riguarda Folorunsho, che potrebbe partire titolare o subentrare, con Sottil - miglior giocatore viola di dicembre - pronto a confermare il suo buon momento. In mediana, con Cataldi ancora fuori, Mandragora affiancherà Adli. Palladino prenderà le decisioni definitive solo poco prima del match. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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