Gazzetta: “Gudmundsson-Fiorentina l’accordo c’era da tempo ma adesso il Genoa ci pensa”

La cessione di Retegui all'Atalanta ha frenato tutto!

Era tutto fatto tra la Fiorentina e il Genoa per Gudmundsson. L'accordo con il giocatore c'era e anche quello con il Genoa su una base di 7 milioni di prestito oneroso più 18 di riscatto, senza contare qualche bonus. La cessione di Retegui all'Atalanta ha frenato tutto. Infatti, il Genoa sta riflettendo davvero sull'operazione.

C'è da capire se il club rossoblù vorrà o meno privarsi di entrambi i suoi gioielli nella stessa sessione di mercato. Sicuramente, prima di chiudere il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina, dovrà arrivare un sostituto alla corte di Gilardino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.