Gazzetta, grande intesa tra Eysseric e Chiesa nell'amichevole contro la Pistoiese. Svogliato Kalinic

L'analisi della Gazzetta dello Sport dell'amichevole di ieri tra Fiorentina e Pistoiese. Male il duo di centrocampo formato da Sanchez e Cristoforo

Nell'amichevole contro la Pistoiese tutti gli occhi erano puntati su Eysseric, proposto da Pioli alle spalle di Babacar. Il francese si è mosso con grande eleganza, immediata l’intesa con Chiesa: buon segno. Alla mezz’ora il primo gol viola su rigore, conquistato proprio da Baba. Passando agli altri, poco brillante la coppia di centrocampo Sanchez-Cristoforo. Nella ripresa il debutto anche di Benassi, piazzato alto a sinistra al posto di Chiesa. Nessun lampo, invece, da Kalinic, apparso spento e annoiato.

La Gazzetta dello Sport