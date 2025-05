Gazzetta: “Gosens nel mirino della Roma, ha un grande feeling con Gasperini”

La Roma guarda con attenzione anche agli esterni, fondamentali nel sistema di Gasperini. Un nome che torna prepotentemente in auge è quello di Robin Gosens, oggi alla Fiorentina. L’esterno tedesco, reduce da una stagione non esaltante in viola e incerto sul progetto post-Palladino, resta un profilo graditissimo a Gasp, che ne conosce pregi e caratteristiche avendolo plasmato ai tempi dell’Atalanta. Il feeling tecnico e umano tra i due è noto e potrebbe facilitare un eventuale trasferimento nella Capitale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.