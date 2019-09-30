Gazzetta, giusta l'espulsione di Musacchio per il fallo su Ribery. Per il Milan poteva esserci il rigore su Piatek

Qui di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport per Milan-Fiorentina. Al 12’ Ribery semina il panico nell’area milanista, il suo tiro è ribattuto da Donnarumma, Chiesa si avventa sul pallone, Ben...

Qui di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport per Milan-Fiorentina. Al 12’ Ribery semina il panico nell’area milanista, il suo tiro è ribattuto da Donnarumma, Chiesa si avventa sul pallone, Bennacer lo stende: rigore solare, Giacomelli non ha esitazioni. Al 28’ rete di Castrovilli, ma l’assistente Preti alza la bandierina: in fuorigioco Chiesa che aveva servito il compagno dal fondo. Al 31’, sull’1-0 per la Fiorentina, Piatek reclama un rigore: sul cross di Hernandez subisce la pressione di Caceres che con una mano lo spinge giù. Spinta non irresistibile, ma il rigore ci poteva stare. Al 49’ Pezzella sembra colpire la palla in anticipo su Piatek, ma Giacomelli vede il fallo e ammonisce il giocatore viola. Al 52’ Musacchio, che ha subito un fallo non fischiato pochi istanti prima, entra in modo molto scomposto, e alzando la gamba, sugli stinchi di Ribery. Giacomelli lo ammonisce, ma l’intervento, non particolarmente violento, ha tutte le caratteristiche del grave fallo di gioco: bene fa il Var Maresca a richiamare il collega alla review. È da rosso. Al 69’ altro atterramento in area di Bennacer, stavolta su Castrovilli: non ci sono dubbi, anche questo è calcio di rigore.