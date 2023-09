Gazzetta: “Franchi insofferente, sfogo liberatorio di Italiano contro un tifoso: ecco un simbolo della passione”

Scrive La Gazzetta dello Sport, la tensione ieri si è sentita al Franchi, con una Viola che ha sofferto e ha rischiato, ma alla fine è riuscita a portare a casa il risultato. Per questo motivo, al fischio finale, Italiano non ha festeggiato ma si è lasciato andare ad uno sfogo liberatorio che l’ha visto protagonista, inveendo contro un tifoso in tribuna. Simbolo della passione e della grinta di un allenatore che mette tutto dentro e fuori dal campo.

