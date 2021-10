Gazzetta, Firenze gelata dalla rottura tra Commisso e Vlahovic: città senza parole

La città più brontolona d’Italia stavolta fatica a trovare le parole. La rottura tra Commisso e Vlahovic è un secchio d’acqua gelata su un entusiasmo che stava montando partita dopo partita. Come è possibile trasformare di colpo in traditore un ragazzo che in molti consideravano l’erede di Bati? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, VLAHOVIC, LA JUVE CI HA PROVATO CON LA “FORMULA CHIESA”. COMMISSO SPARA, SERVONO 90 MILIONI