Gazzetta, Fiorentina sempre più in zona retrocessione, i difensori salvano la viola

L’autorete in pieno recupero sancisce un 3-3 che non fa sorridere nessuno. Il Parma ha perso l’occasione di riaccendere il sogno salvezza e la Fiorentina è sempre più in zona retrocessione. Due squadre in crisi. Due squadre che hanno lacune evidenti. La formazione emiliana con quattro pareggi e otto sconfitte è ancora alla ricerca del suo primo successo nel 2021. Il cambio di guida tecnica, con l’arrivo di D’Aversa non ha risolto i problemi difensivi. Il Parma ha subito ben tredici gol e di testa e continua a subire reti nei minuti di recupero. Una fragilità cronica. La Fiorentina non ha un pacchetto offensivo all’altezza della situazione. Prandelli si è dovuto aggrappare alle reti dei suoi difensori. Un’opzione a dir poco bizzarra che fa suonare il campanello d’allarme in questo finale di campionato che vede i viola lottare sorprendentemente per restare in Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

