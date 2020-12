Gazzetta, la Fiorentina resta in zona retrocessione, un punto che lascia i due club nelle difficoltà

Un finale pirotecnico per un 1-1 che lascia Fiorentina e Genoa in piena zona retrocessione. La classifica non inganna per queste due squadre che hanno problemi in ogni parte del campo e poca incisività in fase conclusiva. L’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola non sembra aver dato la scossa che Rocco Commisso sperava. Solo un punto in tre partite, pescato addirittura al 98′. È un punto che evita processi immediati. Ma che lascia due squadre in chiara difficoltà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA GAZZETTA, GIUSTO ANNULLARE IL GOL DI BONAVENTURA. OK VANTAGGIO GENOA, NO FALLO BEHRAMI SU VALERO