Gazzetta: "Fiorentina sorriso doppio. L'urna della Conference è stata benevola e anche il tris di colpi"

Evitate Chelsea, Betis, Panathinaikos, Copenhagen e le altre insidie in Conference

Dopo il rischiosissimo play-off ungherese, la giornata di ieri è stata decisamente di altro tenore per la Fiorentina. In un solo giorno i viola hanno pescato tre acquisti e sei avversarie. Gosens, Cataldi e Bove completano il mercato di Pradè e Goretti, cambiando del tutto il centrocampo dopo aver salutato Amrabat. Tre profili che conoscono già il nostro campionato, più il difensore Moreno, che invece dovrà imparare a studiarlo.

Ci si concentra anche sul sorteggio di Conference, una coppa ormai "di casa" per la squadra di Palladino, arrivata con Italiano due volte in finale. Evitate Chelsea, Betis, Panathinaikos, Copenhagen e le altre insidie. Un'urna benevola per i gigliati, con tre gare in casa e tre fuori e le date che si conosceranno oggi. Obiettivo ottavi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.