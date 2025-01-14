Gazzetta: “Fiorentina pigra e distratta. Izzo annulla prima Gudmundsson e poi Kean”

Adesso la situazione preoccupa seriamente

Pigra, distratta e senza voglia di reagire, questa la Fiorentina di Palladino vista a Monza. L'allenatore viola cade contro una squadra che spesso giocava così con lui in panchina, solo che questa volta sedeva sull'altra. E ha fatto male, molto male. Si vede fin da subito che la squadra di casa ha più voglia della Fiorentina. Il primo episodio è arbitrale, con il Var che revoca un rigore ai viola, ma gli errori sono evidenti. Izzo annulla Gudmundsson, Richardson si limita ai tocchettini, Adli sembra addormentato. Non c'è reazione, con Ciurria che punisce la Viola allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa Palladino inserisce Beltran, forse l'unico a provarci con il rigore trasformato e due tiri in porta. L'argentino accorcio la gara dopo il raddoppio di Maldini nato da un errore di Adli che si fa anticipare con troppa facilità.

Nel finale Palladino le prova tutte con Kouamè e Ikonè. Izzo, dopo Gudmundsson, annulla anche Moise Kean. La Fiorentina non trova il pareggio adesso la situazione preoccupa seriamente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-non-si-e-rotto-nulla-nello-spogliatoio-prade-pensa-al-mercato-io-penso-agli-aspetti-tecnici/284578/