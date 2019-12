Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan, è Krzysztof Piatek del Milan il quale potrebbe restare in ombra dopo l’approdo in rossonero di Ibrahimovic. Il polacco quindi non è più incedibile, egli ha già bocciato l’ipotesi di un ritorno al Genoa, la Fiorentina è molto interessata a lui, sarebbe il profilo perfetto da metterlo tra Chiesa e Ribery. Lo scorso gennaio il Milan ha sborsato per lui 35 milioni e sicuramente non vuole svenderlo, il duo Prado-Barone cercherà di capire se l’accordo si può raggiungere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.