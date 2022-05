Gazzetta, Fiorentina-Juve è l’ultima di Chiellini in A, come reagirà il Franchi? Fischi in conto

La Juventus arriva alla gara di oggi sicura del quarto posto, una vittoria per la Fiorentina varrebbe l’accesso ai playoff di Conference League. Giorgio Chiellini ha già salutato lo Stadium ma vuole esserci a Firenze, nello stadio in cui ha giocato la sua prima stagione in A. Da capire come reagirà il Franchi, che di certo non ha lui tra i calciatori preferiti. I fischi sono da mettere in conto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

