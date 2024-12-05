Gazzetta: “Fiorentina frastornata, addio alla Coppa Italia ma Palladino ha molti alibi”

La Fiorentina ha onorato la voglia che avrebbe avuto Bove di scendere in campo

E poi c'è il calcio, quello giocato. La vita che prova ad andare avanti lo stesso. Ed è quello che ha provato a fare la Fiorentina di Palladino che, insieme a un grande Empoli, hanno onorato la voglia che avrebbe Edoardo Bove di scendere in campo. Al Franchi però rimane la tristezza, con i viola che vengono eliminati dalla Coppa Italia.

Una Fiorentina frastornata quella che affronta l'Empoli di D'Aversa, con Palladino che rischiera i titolari che sono scesi contro l'Inter. Ma non è la solita squadra vista finora e gli alibi si sprecano. Questi ragazzi hanno passato più giorni in ospedale che in campo, con i muscoli ancora intossicati dall'incubo vissuto domenica sera contro l'Inter. Non è era facile già giocarla questa partita.

E così l'Empoli ne approfitta subito con Ekong che segna il vantaggio. Poi tante occasioni, una traversa di Kean, un salvataggio sulla linea e due gol viola firmati dall'ex Juventus e da Riccardo Sottil. Palladino cambia la squadra con i cambi, soprattutto con Ikonè. Ma l'Empoli non molla e trova prima il pareggio e alla fine la vittoria ai rigori. La Fiorentina è eliminata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-palladino-ha-deciso-di-schierare-quasi-tutti-titolari-per-motivi-psicologici-e-tattici-ma-e-stato-tradito-da-due-riserve/279613/