Gazzetta: “Fiorentina favorita contro il Celje ma occhio al rischioso turnover! Oggi non si può sbagliare”

Stasera la Fiorentina gioca da favorita l’andata contro il Celje e questa è una responsabilità in più per la squadra e per il tecnico, che sta pensando a un robusto (e rischioso) turnover per gestire la doppia competizione nel modo migliore. Nel suo bagaglio Palladino ha appena 115 panchine, giovanili escluse: nel mirino, a distanza di cinque partite, c’è il primo trofeo della carriera e non sono tanti gli allenatori ad aver alzato una coppa internazionale così rapidamente. Oggi, di conseguenza, non si può sbagliare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.