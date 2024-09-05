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Gazzetta: “Fiorentina, centrocampo rivoluzionato. L’idea di Palladino ora può essere il 3-5-2”

Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati tanti nuovi volti per Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2024 09:11
Gazzetta: “Fiorentina, centrocampo rivoluzionato. L’idea di Palladino ora può essere il 3-5-2” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Molti sono i volti nuovi che il mercato ha regalato a Raffaele Palladino, tre dei quali arrivati nell'ultima settimana di trattative: Adli, Cataldi e Bove. A questi si aggiunge Richardson, arrivato dalla Ligue 1 sempre quest'estate, e l'unico superstite della scorsa stagione, Mandragora. Viene analizzato un concetto chiave: la duttilità di ciascun giocatore, pronto a mettersi a disposizione del tecnico per ricoprire qualsiasi ruolo, dal centrocampista di quantità a quello di fantasia, senza escludere il ruolo di regista.

La Gazzetta dello Sport, ipotizza anche un nuovo modulo con cui la Fiorentina potrebbe giocare: il 3-5-2. Con Gudmundsson avanzato accanto a Kean, i viola potrebbero schierare un centrocampo più solido composto da tre interpreti. Palladino, quindi, avrà molto materiale su cui lavorare durante questa sosta per le nazionali, in vista del match contro l'Atalanta.

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