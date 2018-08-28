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Gazzetta, Fiorentina 6 bellissima, con questi motivi puoi sognare l'Europa

Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a pagina 17 Luca Calamai titola: Fiorentina, 6 davvero bellissima e adesso puoi sognare l'Europa. Un'analisi divisa per punti, come i goal che la Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2018 08:23
Gazzetta, Fiorentina 6 bellissima, con questi motivi puoi sognare l'Europa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca Simeone
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Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a pagina 17 Luca Calamai titola: Fiorentina, 6 davvero bellissima e adesso puoi sognare l'Europa. 

Un'analisi divisa per punti, come i goal che la Fiorentina ne ha realizzati con il Chievo.

1: goal dal centrocampo, 2: finalmente gemelli (Chiesa e Simeone), 3: le invenzioni di Pioli (Milenkovic terzino destro e Gerson mezz'ala), 4: arriva Pjaca, 5: effetto Lafont (per via della personalità), 6: tanti abbonamenti.

Sei chiavi che potrebbero potare la Fiorentina 2018/2019 in Europa...

L'articolo integrale in edicola.

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