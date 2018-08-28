Gazzetta, Fiorentina 6 bellissima, con questi motivi puoi sognare l'Europa
Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a pagina 17 Luca Calamai titola: Fiorentina, 6 davvero bellissima e adesso puoi sognare l'Europa. Un'analisi divisa per punti, come i goal che la Fiore...
Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a pagina 17 Luca Calamai titola: Fiorentina, 6 davvero bellissima e adesso puoi sognare l'Europa.
Un'analisi divisa per punti, come i goal che la Fiorentina ne ha realizzati con il Chievo.
1: goal dal centrocampo, 2: finalmente gemelli (Chiesa e Simeone), 3: le invenzioni di Pioli (Milenkovic terzino destro e Gerson mezz'ala), 4: arriva Pjaca, 5: effetto Lafont (per via della personalità), 6: tanti abbonamenti.
Sei chiavi che potrebbero potare la Fiorentina 2018/2019 in Europa...
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