Gazzetta, finalmente Beltran! Italiano ora ha trovato il suo attaccante? L’argentino è sbocciato a dicembre 

Chissà che Vincenzo Italiano non abbia trovato il centravanti che desiderava. Lucas Beltran ha realizzato il suo terzo gol in campionato – il primo in trasferta -, tutti nelle ultime quattro gare disputate. L’argentino è sbocciato a dicembre, segnandoli tutti in questo mese, ed è stato decisivo ogni volta che ha realizzato. Perché oltre al gol di ieri aveva determinato settimana scorsa il successo contro il Verona e contro la Salernitana aveva aperto il 3-0. Incisivo dunque, non gol di arricchimento. Beltran è il secondo argentino più prolifico dei principali cinque campionati europei da ottobre in poi (5 reti in tutte le competizioni), dietro solo all’interista Lautaro Martinez (7).

Alla macchina di Italiano mancava forse solo un centravanti vero. E ora che Lucas sta trovando il ritmo sotto porta, la caccia a un posto in Champions (+7 rispetto alla scorsa stagione) potrebbe diventare ben più consapevole. L’argentino si sta mostrando per quello che aveva seminato negli anni al River Plate. Sia con Martin Demichelis sia con Marcelo Gallardo in panchina aveva lasciato intendere che potesse diventare un attaccate interessante anche a livello europeo. Tanto che si erano mossi gli osservatori del Manchester United e del Real Madrid per vederlo all’opera dal vivo. Ha il passaporto italiano e l’Argentina non lo ha ancora fatto giocare (a dire il vero nemmeno le selezioni giovanili). Il lavoro con Vincenzo Italiano lo sta aiutando a maturare più in fretta. E ieri sera, pur in campo per 45’ (uscito per piedi gonfi a causa di due pestoni), è stato in grado di indirizzare la gara facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto con quel gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.