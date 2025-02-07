Gazzetta esalta Palladino: “Un po’ italianista, un po’ giochista. Che partita della Fiorentina!”

La Fiorentina è uscita delle mura e ha cominciato a pungere

La Fiorentina è uscita dalle mura e ha cominciato a pungere. Lo ha fatto con Kean su bel cross di Parisi, momento in cui Sommer è stato bravo e fortunato, perché l'attaccante di testa gli ha schiacciato la palla addosso. E i viola si sono ripetuti poco dopo con Dodo innescato da Kean sulla destra: fuga in velocità e diagonale fuori di niente, ma è più corretto parlare di gol sbagliato.

Qui l'Inter si è irrigidita, perché ha capito quanto fosse finta la prudenza esibita in partenza dai viola. L'atteggiamento dimesso era una maschera, sotto la cenere fiammeggiava del fuoco. La Fiorentina è stata brava a negare la profondità a Thuram, gli spazi a Frattesi e la corsia destra a Dumfries, interisti che hanno sofferto l'asfissia provocata da questo Palladino bifronte, un po' italianista e un po' giochista, costretto a varare una Fiorentina differente perché era a corto di giocatori. Da ultimo è mancato pure Gudmundsson, sdraiato da una tonsillite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/prade-grazie-eroici-questo-ho-scritto-ai-ragazzi-a-palladino-dico-di-rimanere-cosi-anche-a-san-siro/287979/