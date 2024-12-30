Gazzetta esalta Palladino: “Rinascita Kean? Ha lavorato dove altri si erano arresi”

Gazzetta si complimenta con Kean che sta quasi diventando un rimpianto per la Juve

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha commentato la rinascita alla Fiorentina di Moise Kean: “Kean: non è giusto dire il grande rimpianto, ma Palladino ha lavorato bene dove altri si erano arresi. Ad aumentare i rimpianti della Juve, il 2-1 di Thuram a inizio ripresa, con Cataldi che sporca un tentativo di assist di Koop spianando al francese la via della doppietta. Per come sono messe in campo e mentalmente, sembra che la Juve presto ne farà un altro”.

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