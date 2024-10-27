Gazzetta esalta Palladino: “Il vero Beltran grazie a lui. E adesso l’argentino ha anche un ruolo”

Beltran non ha mai giocato contro la Roma, ma prima di arrivare alla Fiorentina era stato molto vicino ai giallorossi

Lucas Beltran non ha mai giocato contro la Roma, né come calciatore né come avversario. Questa sera, potrebbe finalmente affrontare la squadra giallorossa per la prima volta, in un confronto diretto contro Dybala. Con Gudmundsson infortunato e Kean in dubbio a causa delle precarie condizioni della sua caviglia, aumentano le probabilità di vedere Beltran in campo dal primo minuto. Palladino lo ha gestito attentamente in Conference League, facendolo entrare negli ultimi trenta minuti contro il San Gallo. Ora, la Fiorentina ha bisogno della sua energia per cercare di ottenere la quinta vittoria consecutiva, dopo i successi contro The New Saints, San Gallo, Milan e Lecce.

Al Franchi, Beltran mira anche al suo primo gol stagionale, avendo già segnato domenica scorsa a Lecce. Durante quella partita, è stato chiamato al 9' del primo tempo per sostituire Gudmundsson, riuscendo a fare da raccordo tra centrocampo e attacco e mostrando finalmente le sue qualità grazie alla fiducia di Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kean-verso-la-titolarita-filtra-ottimismo-ma-questa-mattina-il-provino-decisivo/274192/