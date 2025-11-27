27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Dodò e Gosens? Il recupero è previsto per la gara contro il Sassuolo”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Dodò e Gosens? Il recupero è previsto per la gara contro il Sassuolo”

Redazione

27 Novembre · 08:47

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 08:47

TAG:

dodoFiorentinaGosens

Condividi:

di

Dodò e Gosens oggi saranno in tribuna

Da allenatore viola imbattuto in campionato (pari con Genoa e Juve) dà due certezze: «Giocano Dzeko davanti e De Gea in porta. L’ho spiegato a Tommy Martinelli (il talento del 2006 schierato a Mainz, ndr). Ma ora mi aspetto qualcosa in più dagli uomini di esperienza. Dai giovani invece mi aspetto l’energia e pure lo sbaglio. 1 ragazzi sanno che non guardo in faccia nessuno e che chi mi dà in allenamento può avere l’occasione».

Quel che è successo a Fabiano Parisi, esterno recuperato, anche perché Dodò e Gosens, infortunati, stasera si accomoderanno in tribuna sperando di esserci col Sassuolo il 6 dicembre. Fuori pure Lamptey, che recupera dal crociato, Vanoli deve arrangiarsi con Parisi, Fortini e Kouadio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio