Gazzetta: “Dodò e Gosens? Il recupero è previsto per la gara contro il Sassuolo”

Da allenatore viola imbattuto in campionato (pari con Genoa e Juve) dà due certezze: «Giocano Dzeko davanti e De Gea in porta. L’ho spiegato a Tommy Martinelli (il talento del 2006 schierato a Mainz, ndr). Ma ora mi aspetto qualcosa in più dagli uomini di esperienza. Dai giovani invece mi aspetto l’energia e pure lo sbaglio. 1 ragazzi sanno che non guardo in faccia nessuno e che chi mi dà in allenamento può avere l’occasione».

Quel che è successo a Fabiano Parisi, esterno recuperato, anche perché Dodò e Gosens, infortunati, stasera si accomoderanno in tribuna sperando di esserci col Sassuolo il 6 dicembre. Fuori pure Lamptey, che recupera dal crociato, Vanoli deve arrangiarsi con Parisi, Fortini e Kouadio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.