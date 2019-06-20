Gazzetta di Modena, scambio Simeone-Duncan si può fare ma i contorni economici...
Come scritto quest'oggi su La Gazzetta di Modena, lo scambio tra Giovanni Simeone ed il centrocampista ghanese classe '93 Alfred Duncan del Sassuolo si può fare sebbene i contorni economici dell'affar...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:57
Come scritto quest'oggi su La Gazzetta di Modena, lo scambio tra Giovanni Simeone ed il centrocampista ghanese classe '93 Alfred Duncan del Sassuolo si può fare sebbene i contorni economici dell'affare sono ancora tutti da delineare.