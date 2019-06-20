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Gazzetta di Modena, scambio Simeone-Duncan si può fare ma i contorni economici...

Come scritto quest'oggi su La Gazzetta di Modena, lo scambio tra Giovanni Simeone ed il centrocampista ghanese classe '93 Alfred Duncan del Sassuolo si può fare sebbene i contorni economici dell'affar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:57
Gazzetta di Modena, scambio Simeone-Duncan si può fare ma i contorni economici... - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come scritto quest'oggi su La Gazzetta di Modena, lo scambio tra Giovanni Simeone ed il centrocampista ghanese classe '93 Alfred Duncan del Sassuolo si può fare sebbene i contorni economici dell'affare sono ancora tutti da delineare.

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