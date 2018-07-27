Gazzetta di Modena, la Fiorentina ha offerto 20 milioni per Berardi. Il Sassuolo vuole 25/30 milioni

La Fiorentina ha provato ad alzare l’offerta per Berardi arrivando a 20 milioni cash per regalare a Pioli l’attaccante calabrese. La risposta del Sassuolo non si è fatta attendere ed è sempre la stess...

La Fiorentina ha provato ad alzare l’offerta per Berardi arrivando a 20 milioni cash per regalare a Pioli l’attaccante calabrese. La risposta del Sassuolo non si è fatta attendere ed è sempre la stessa: per arrivare a Berardi servono gli stessi soldi che ha investito l’Inter per Politano.

Dunque quotazione che oscilla tra i 25 e 30 milioni. La Roma è sempre in attesa, mentre l’amministratore delegato Carnevali ogni giorno smentisce qualsiasi ipotesi di partenza di Berardi. Ieri l’ha fatto prima a una radio e poi prima del sorteggio del calendario.

Gazzetta di Modena