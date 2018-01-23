Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole soffiare alla Juventus il terzino del Sassuolo Lirola
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo punta deciso alla conferma in rosa di Lirola, terzino destro spagnolo classe 1997 di proprietà della Juventus, anche in vista della pro...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 12:47
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo punta deciso alla conferma in rosa di Lirola, terzino destro spagnolo classe 1997 di proprietà della Juventus, anche in vista della prossima stagione. Infatti i neroverdi dovrebbero presto fare ai bianconeri un’offerta per il riscatto del cartellino dello spagnolo, che, comunque, avrebbe parecchio mercato in Serie A, con Sampdoria e Fiorentina parecchio interessate all'acquisto del terzino bianconero.