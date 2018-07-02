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Gazzetta Dello Sport: visite mediche oggi per Lafont, al Tolosa 9 milioni di euro

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, Alban Lafont oggi sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e dopo l'esito positivo si legherà alla Fiorentina. Un'operazione per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 09:39
Gazzetta Dello Sport: visite mediche oggi per Lafont, al Tolosa 9 milioni di euro -
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, Alban Lafont oggi sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e dopo l'esito positivo si legherà alla Fiorentina. Un'operazione per la squadra viola da 9 milioni di euro per il classe '99, giudicato in patria come "il nuovo Donnarumma" in Francia. Votato nel 2016 tra i 60 migliori giocatori del suo anno di nascita.

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