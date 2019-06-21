Labaro Viola

Gazzetta dello Sport, Saponara è in uscita dalla viola, torna nel mirino dell'Udinese di Pozzo

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il trequartista classe '91 Riccardo Saponara è in uscita dai viola. Su di lui torna ancora una volta l'interesse dell'Udinese. Il ragazzo continua ad es...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 12:03
Gazzetta dello Sport, Saponara è in uscita dalla viola, torna nel mirino dell'Udinese di Pozzo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Rassegna Stampa
Fiorentina
Udinese
Saponara
Condividi

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il trequartista classe '91 Riccardo Saponara è in uscita dai viola. Su di lui torna ancora una volta l'interesse dell'Udinese. Il ragazzo continua ad essere nel mirino del club di Pozzo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok