Gazzetta dello Sport, Saponara è in uscita dalla viola, torna nel mirino dell'Udinese di Pozzo
Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il trequartista classe '91 Riccardo Saponara è in uscita dai viola. Su di lui torna ancora una volta l'interesse dell'Udinese. Il ragazzo continua ad es...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 12:03
Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il trequartista classe '91 Riccardo Saponara è in uscita dai viola. Su di lui torna ancora una volta l'interesse dell'Udinese. Il ragazzo continua ad essere nel mirino del club di Pozzo.