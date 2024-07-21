Gazzetta dello sport: "Nzola out dalla lista per la tournée in Inghilterra, Ikone verso la convocazione"

La Fiorentina a breve partirà per disputare una mini tournée in Inghilterra, dalla lista dei convocati mancherà sicuramente Nzola, Ikone c'è.

A breve la Fiorentina partirà per l'Inghilterra per la tournée estiva e per continuare il ritiro pre-campionato. Nella lista dei convocati mancherà sicuramente Mbala Nzola, l'attaccante angolano in uscita che non si è mai allenato con la squadra fino ad ora. Su di lui c'è l'interesse del Genoa, ma non vi è ancora nulla di concreto. Situazione diversa per Ikoné, che rimane comunque in uscita dalla Fiorentina, ma probabilmente partirà con la squadra, avendo partecipato a diversi allenamenti con mister Palladino. Il calciatore francese, qualche settimana fa, aveva rifiutato alcune offerte provenienti dall'Arabia Saudita e dal Qatar, poiché desidera rimanere a giocare in Europa.

Le cessioni di entrambi potrebbero sbloccare notevolmente il mercato viola e permettere alla dirigenza di concludere altri acquisti di rilievo. Oltre a loro due, anche Kouamé potrebbe essere considerato in uscita: il calciatore ivoriano ha mercato e un'offerta congrua potrebbe portarlo a lasciare la squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Nazione: Brekalo potrebbe essere inserito nella trattativa per Colpani"

https://www.labaroviola.com/nazione-colpani-fiorentina-si-puo-chiudere-in-tempi-brevi-brekalo-al-monza-per-abbassare-il-prezzo/261437/