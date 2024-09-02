Gazzetta dello Sport non ha dubbi: “Biraghi è a disagio nella difesa a tre. Eppure Palladino predica calma”
Un punto che non può lasciare contenta la Fiorentina
Un punto che non può lasciare contenta la squadra viola che adesso sembra non saper più vincere. Eh no e i limiti di questi giorni sembrano ancora più evidenti del previsto. Palladino non riesce a trovare certezze, con una difesa a tre sempre più discutibile. Basta vedere Biraghi, che è apparso veramente a disagio in questo nuovo modulo. Eppure l'allenatore della Fiorentina predica calma e rimanda tutto a due settimane. Appuntamento non rimandabile, la pazienza di Firenze sta finendo. Anche il Monza ha qualche responsabilità. Fiorentina sull'orlo del baratro senza chiudere la partita. Finisce in parità al Franchi e nessuno ne esce contento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/nazione-gosens-salva-la-fiorentina-dallinferno-ma-la-sofferenza-per-i-viola-continua/266718/