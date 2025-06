Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina frena sul riscatto di Gudmundsson e tratta di nuovo con il Genoa”

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di Albert Gudmundsson, uno dei profili incerti in vista della prossima stagione per la Fiorentina. Sul fantasista islandese, ex Genoa, il club viola dispone di un diritto di riscatto fissato attorno ai 17 milioni di euro. Tuttavia, al momento, la società di Commisso non sembra intenzionata a versare l’importo stabilito.

La causa? La vicenda giudiziaria che coinvolge il giocatore, ancora lontana dalla conclusione. Per questo motivo, entro il 15 giugno la Fiorentina non eserciterà l’opzione di riscatto. Secondo quanto riportato dalla Rosea, è previsto un nuovo confronto tra i dirigenti viola e quelli del Genoa nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ridiscutere le condizioni dell’operazione.