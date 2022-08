Gazzetta dello Sport, Kouamé arma preziosa per Italiano. Può rimanere se convinto al 100%

Christian Kouamé sembrava destinato a lasciare, di nuovo, la Fiorentina. Ma adesso le cose sembrano cambiate. Il centravanti ivoriano si sta trovando bene con mister Italiano, che lo ha coinvolto fin da subito a Moena. Il suo ruolo di jolly offensivo è chiaro: terza punta centrale e quinto esterno d’attacco, in certe partite specialmente in Conference League potrebbe essere prezioso. C’è solo una condizione per restare: deve essere convinto lui al 100%. Scrive la Gazzetta dello Sport.