Gazzetta dello Sport, interesse Fiorentina per Brekalo. Ma il croato vuole almeno 2 milioni a stagione

La scelta di lasciare il Torino non ha dato i frutti voluti e Josip Brekalo, forse, starà già rimpiangendo di essere tornato in Germania. Il croato ha preferito il Wolfsburg, con cui ha un contratto f...

La scelta di lasciare il Torino non ha dato i frutti voluti e Josip Brekalo, forse, starà già rimpiangendo di essere tornato in Germania. Il croato ha preferito il Wolfsburg, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2023, per cercare di convincere l’allenatore e la dirigenza a rinnovare l’accordo. Le cose non sono andate così, il legame con Niko Kovac non è sbocciato e l’esterno ha perso anche la possibilità di partecipare al Mondiale con la Croazia. Una situazione che ha attirato l'interesse della Fiorentina. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport il club continua a monitorare la situazione dell'ex esterno granata. Sulle tracce del croato, però, ci sarebbero altre due squadre della Serie A: Bologna e Monza. Brekalo come ingaggio chiede una cifra elevata: almeno due milioni a stagione.

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